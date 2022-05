Invité : la médecine en temps de guerre, avec Raphaël Pitti et Artem Ahantsev

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les ONG se mobilisent sur le terrain pour venir en aide aux blessés et aux réfugiés. Le médecin Raphaël Pitti vient de lancer une formation en France à destination de médecins ukrainiens pour leur apprendre à pratiquer la médecine de guerre chez eux, au plus près des affrontements. Artem Ahantsev fait partie de ces médecins venus se former pour porter secours à leurs concitoyens. À 29 ans, il était anesthésiste-réanimateur à Marioupol avant le début de la guerre. Raphaël Pitti et Artem Ahantsev sont sur le plateau de Quotidien.