Invité : la popularité de Zemmour et Le Pen, avec Jean-Yves Camus, spécialiste de l’extrême droite

À sept mois du premier tour de l’élection présidentielle, Éric Zemmour et Marine Le Pen pèsent à eux deux près de 30% des intentions de vote. Comment expliquer leur popularité ? L’extrême droite d’Éric Zemmour est-elle la même que celle de Marine Le Pen ? Qu’est-ce que l’extrême droite tout court au fond ? On en parle avec Jean-Yves Camus, politologue, co-directeur de l’Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès et grand spécialiste de l’extrême droite.