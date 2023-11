Invité : la position d’équilibre de Dominique de Villepin autour du conflit israélo-palestinien

L’ancien Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Dominique de Villepin, est l’invité de Quotidien jeudi 23 novembre. Celui qui défend une position d’équilibre autour du conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre dernier se livre sur les négociations qui ont permis la libération de 50 otages israéliens en échange de 150 prisonniers palestiniens, ainsi que quatre jours de trêve humanitaire notamment grâce au rôle clé du Qatar, mais pas que. L’ancien secrétaire général de l’Elysée sous Jacques Chirac tente de décrypter la position du pays du Golfe, qui semble à ce jour être la seule nation à pouvoir parler à la fois aux Américains, aux Israéliens, et aux terroristes du Hamas. Il se livre également sur le poids de la France dans ces négociations, avant de se pencher sur l’entrée de convois humanitaires et de carburant à Gaza. Puis, l’ancien homme politique en dit davantage sur le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir Abdolaahian, qui a rencontré ce mercredi des responsables du Hamas, du Jihad islamique, et ce jeudi le secrétaire général du Hezbollah. Dominique de Villepin tente ensuite de donner les clés pour en finir avec le Hamas, et explique qu’il est important de prendre en compte les pays qui ne pensent pas comme nous. Il se penche ensuite sur la suite à venir avec potentiellement la fin de Benyamin Netanyahou au pouvoir, ou encore le renouvellement de l’autorité palestinienne. Et surtout, qui va administrer Gaza après ce conflit ? La confiance des Israéliens semble elle difficile à gagner tant que le Hamas n’est pas détruit.