Invité : la Russie peut-elle perdre sa guerre en Ukraine ? Avec Jean-Dominique Merchet

L’Ukraine est entrée dans son troisième mois de guerre. Vladimir Poutine espérait prendre Kiev en quelques jours, en voilà maintenant plus de soixante que les Ukrainiens résistent corps et âme à l’invasion russe. Les armées du Kremlin concentrent désormais leurs frappes dans l’est du pays. L’Occident s’est accordé en début de semaine sur la livraison d’armes à l’Ukraine. Le Pentagone a affirmé que les Etats-Unis étaient prêts à « remuer ciel et terre » pour faire gagner l’Ukraine. La Russie peut-elle perdre cette guerre ? Vladimir Poutine peut-il accepter l’échec ? Quelle sera sa réaction si l’Ukraine arrive à épuiser son armée ? Faut-il s’attendre à un conflit qui s’enlise ? Comment expliquer les mystérieuses disparitions d’oligarques russes et de leurs familles ces derniers jours ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit le journaliste de l’Opinion Jean-Dominique Merchet, spécialiste des questions de défense et de diplomatie, sur le plateau de Quotidien.