Invité - Alcool, drogue, tabac, paris sportifs : l’addictologue Laurent Karila analyse nos dépendances

L'addictologue, professeur de psychiatrie-addictologie, porte-parole de SOS Addiction et créateur du podcast Addiktion, Laurent Karila, est sur le plateau de Quotidien. Le médecin revient notamment sur le “Dry January”, défi qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. En 2023, 35% des Français envisagent de le suivre. En moyenne, un Français boit 10,5 litres d’alcool par an. Arrêter cette boisson durant un mois peut apporter également de nombreux bienfaits sur la santé, la peau et la sexualité. Une autre addiction est de plus en plus constatée dans le monde depuis quelques années : la dépendance au smartphone. Ce phénomène touche particulièrement les adolescents qui peuvent développer une “nomophobie”, soit la peur excessive de ne pas pouvoir utiliser son téléphone. L’addictologue Laurent Karila nous propose quelques conseils pour lutter contre nos dépendances.