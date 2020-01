Invité : l’addictologue Laurent Karila débriefe les chiffres de l’alcoolisme en France

Santé Publique France a remis son bilan 2019 sur la consommation d’alcool chez les Français. Et les chiffres sont conséquents. 32,5% des adultes boivent de l’alcool chaque semaine, les plus gros consommateurs sont en Occitanie, suivis de près par ceux de la Nouvelle-Aquitaine et ceux des Hauts-de-France. Et si la consommation moyenne est en baisse, le volume consommé est toutefois plus important. En résumé : les Français consomment de façon moins régulière qu’avant, mais boivent plus quand l’occasion se présente. Faut-il s’inquiéter de ces chiffres ? Comment expliquer la consommation des Français ? On en parle avec l’addictologue et médecin-psychiatre Laurent Karila.

