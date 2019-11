« Les Misérables » ont triomphé lors du dernier Festival de Cannes. Film coup de poing sur les quartiers populaires et les violences policières. Après avoir secoué les tapis rouges, le réalisateur Ladj Ly s’invite dans les salles de cinéma. En compagnie de ses acteurs, Al-Hassan Ly, Issa Perica et Farès, Mehdi et Redouanne Sehbi, Ladj Ly est sur le plateau de Quotidien pour en parler.

