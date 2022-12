Invité : l’ancien Premier ministre, Dominique de Villepin analyse l’état diplomatique du monde

Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien diplomate, Dominique de Villepin a toujours été un militant de la paix. A l’exact opposé de Vladimir Poutine, lancé dans une opération jusqu’au-boutiste en Ukraine. Après près d’un an de guerre, la France doit-elle garder le contact avec le dirigeant russe ? Face à cette instabilité européenne et mondiale, Dominique de Villepin craint l’ouverture d’un “second front” mené par l’Iran, premier soutien de la Russie selon les Etats-Unis. Comment peut-on faire gagner la diplomatie et la paix dans un contexte mondial si tendu ? Comment la France, l’Europe et le monde peuvent-ils faire face aux menaces qui pèsent sur eux, qu’ils soient militaires, économiques ou climatiques ? On en parle avec Dominique de Villepin sur le plateau de Quotidien.