Invité : Laurent Berger veut "Sortir de la crise"

Laurent Berger est le secrétaire général de la CFDT, la première organisation syndicale de France. On le voit partout à la télé, on l’entend à la radio, on le croise en manif, mais il va aussi s’asseoir à la table des négociations à l’Élysée et/ou à Matignon. Cette rentrée, Laurent Berger publie « Sortir de la crise : agir vite, penser loin », dans lequel il revendique le droit d’aborder tous les sujets. Il est sur le plateau de Quotidien.