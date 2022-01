Invité : Laurent Joly fact-check Éric Zemmour et son supposé savoir historique

Laurent Joly est Historien, directeur de recherches au CNRS et grand spécialiste de l’extrême droite et du régime de Vichy. Dans « La falsification de l’Histoire », son dernier livre, il s’intéresse aux inexactitudes racontées à longueur de temps par Éric Zemmour sur le maréchal Pétain et plus largement le régime de Vichy. Laurent Joly nous en parle sur le plateau de Quotidien.