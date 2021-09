Invité : Laurent Lafitte à la recherche de "L’origine du monde"

Dans « L’origine du monde », Laurent Lafitte est bien là, vivant, conscient. Pourtant, son cœur ne bat plus. Plus de battements, plus de pouls, rien. Paniqué, il fait appel à une gourou un poil obscure qui a la solution : pour l’aider, il lui faut la photo du vagin de sa mère. C’est le point de départ de cette comédie loufoque et hyper-gonflée de et avec Laurent Lafitte, accompagné de Karin Viard, Vincent Macaigne, Nicole Garcia, Hélène Vincent ou encore Pauline Clément. Repoussé à cause de la crise sanitaire, « L’origine du monde » sort enfin au cinéma le 15 septembre prochain. Laurent Lafitte est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.