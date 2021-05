Invité : Laurent Ruquier raconte l'humour dans "Finement con"

Alors qu’il s’apprête à célébrer les 100 ans de la radio dans son émission « On est en direct » - émission tournée juste à côté de Quotidien – on a voulu prendre des nouvelles de Laurent Ruquier. Le présentateur publie un livre d’humour et sur l’humour, « Finement con ». Un recueil de blagues qui se veut aussi militant. Un livre pour évoquer tous les sujets sur lesquels on ne peut plus rire et pour en rire, justement. Laurent Ruquier est sur le plateau de Quotidien.