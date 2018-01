Invité : Laurent Voulzy, quand le soleil donne…

Bossa, samba… le dernier album de Laurent Voulzy « Belem » fleure bon le soleil et le sable chaud. Et pour cause, enregistré en partie sur la plage d’Ipanema, ce nouvel opus se veut comme une véritable célébration de la musique brésilienne. De passage sur le plateau de Quotidien, ce grand monument de la chanson française a accepté de revenir sur sa carrière, sa timidité, son amitié avec Alain Souchon qui a encore participé à ce nouvel album, en écrivant notamment les paroles de la chanson « Belem » qui donne son nom à l’album.