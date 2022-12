Invité : le champion du monde 2018 Adil Rami revient sur la victoire de la France face au Maroc

Alors que l’équipe de France pourrait conserver son titre de championne du monde, le footballeur international français et consultant Adil Rami est sur le plateau de Quotidien. Le champion du monde 2018 décrypte la victoire de l’équipe de France face à celle du Maroc lors de la demi-finale de la Coupe du monde au Qatar. Depuis le début de la compétition, le défenseur de Troyes est consultant pour l’émission “Le Mag” sur TF1 présentée par Denis Brogniart. Adil Rami a dû faire face à un cas de conscience à la veille de ce match puisqu’il a la double nationalité franco-marocaine. Néanmoins, il a choisi de soutenir les Bleus et a délivré un message de paix et d’amitié entre les deux pays. Le footballeur s’est dit par ailleurs "bluffé" par les performances sportives des Lions de l'Atlas, qui ont éliminé l’équipe du Portugal en quart de finale. Adil Rami nous plonge dans les coulisses de l’équipe de France à quelques jours de la finale du mondial où les Bleus affronteront l’Argentine.