Invité : le chanteur Aime Simone, de l’ombre à la lumière avec « Shining Light »

Il a fallu quelques années à « Shining Light » pour devenir un tube. Deux ans après la sortie de son album « Say Yes, Say No », le single du chanteur français Aime Simone tourne désormais en boucle à la radio. L’auteur, compositeur et interprète a-t-il été surpris par ce succès ? Que veut-il qu’on sache de lui ? Comment peut-on qualifier son univers ? Que signifie le titre de son album « Say Yes, Say No » ? Le chanteur Aime Simone répond à nos questions, ce vendredi 18 novembre, sur le plateau de Quotidien.