Tout le monde a déjà vu Le Chat de Philippe Geluck. Ce matou gris et rondouillard dans son impeccable costume-cravate qui analyse finement notre quotidien avec humour et second degré. Le Chat fête son quarantième anniversaire cette année et pour l’occasion, Philippe Geluck continue de le faire vivre dans un 23ème album, « Le Chat est parmi nous ». Philippe Geluck est sur le plateau de Quotidien.