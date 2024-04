Invité : le comédien multifacettes Monsieur Poulpe s’essaye à la scène dans « Nombril »

Monsieur Poulpe est l’invité de Quotidien jeudi 4 avril. L’homme, véritable couteau-suisse passé par l’univers du graphisme, de la télévision, de la bande-dessinée ou encore de Youtube est actuellement à l’affiche avec son one man show intitulé « Nombril ». Les dernières représentations auront lieu au Théâtre de la Renaissance en mai prochain. Il revient dans un premier temps sur les deux affiches du spectacle et sur les sujets traités relatifs au narcissisme mais aussi au stress, à la somatisation. Le comédien de 43 ans, auteur de ses premières vidéos en 1997 se confie sur la façon dont il gère ses émotions ainsi que sur le sujet de la masculinité. Puis, le natif de Rouen se confie sur son père, sur son immense succès avec « Les recettes pompettes », sur la genèse de son nom de scène et sur la possibilité de partager publiquement son vrai nom un jour.