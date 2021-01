Invité: le coup de gueule de l’économiste Antoine Lévy sur la lenteur de la vaccination française

En savoir plus sur Yann Barthes

Après le raté sur les masques, après le raté sur les tests, après le raté sur l’isolement des malades, va-t-on tout droit vers un gros raté sur les vaccins ? Alors que nos voisins européens vaccinent à tour de bras, la campagne de vaccination française tourne au ralenti, provoquant la colère de l’opinion et des oppositions. Antoine Lévy est économiste. A 28 ans, il est diplômé d’HEC, de l’Ecole Normale supérieure et de la Paris School of Economics. Doctorant au MIT, le Massachussets Institute of Technologue, il est déjà considéré comme l’un des économistes les plus doués de sa génération. Il y a quelques jours, il publiait dans le Figaro une tribune acerbe contre le gouvernement et la lenteur de la vaccination à la française. Antoine Lévy est sur le plateau de Quotidien.