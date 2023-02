Invité : le danseur Léo Walk retourne sur scène avec son nouveau spectacle « Maison d’en face »

On a pu le repérer auprès de Christine and the Queens ou aux Césars avec Florence Foresti. Le danseur et chorégraphe Léo Walk a maintenant sa propre ligne de vêtements et sa propre compagnie La Marche bleue, avec laquelle il présente son nouveau spectacle « Maison d’en face » du 3 au 13 avril prochain au Théâtre du Châtelet à Paris. Quel est le point de départ d’une chorégraphie ? Comment traduit-il une émotion ou une idée en mouvement ? Pourquoi considère-t-il la danse comme un besoin ? Le danseur Léo Walk y répond, ce vendredi 17 février, sur le plateau de Quotidien.