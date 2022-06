Invité : le débrief de l’allocution d’Emmanuel Macron avec Gilles Finchelstein

Privée de majorité à l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron pourra-t-il mener son second quinquennat à bien ? Son gouvernement sera-t-il en capacité de faire passer ses réformes, de créer des alliances avec l’opposition ? Ou la France est-elle purement et simplement devenue ingouvernable ? En prenant la parole ce mercredi soir, Emmanuel Macron a tenté de tracer le chemin des prochaines semaines malgré une situation politique inédite. Pour décrypter cette prise de parole, on reçoit Gilles Finchelstein, patron de la Fondation Jean Jaurès.