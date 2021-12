Invité : le débrief du lancement de campagne d’Éric Zemmour, avec Gérard Noiriel

Gérard Noiriel est historien, auteur de nombreux livres sur l’histoire de l’immigration, de la classe ouvrière et sur le racisme. Il y a deux ans, il a également publié un ouvrage sur Éric Zemmour et Edouard Drumont, chef de file du camp antisémite de la fin du XIXème siècle. Éric Zemmour a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle cette semaine. Comment l’historien Gérard Noiriel a-t-il perçu son discours de déclaration de campagne ? La zemmourisation du débat public est-elle dangereuse pour la démocratie ? On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.