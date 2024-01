Invité : le décryptage de Thierry Cotillard, PDG des Mousquetaires, sur la baisse de l’inflation

Le PDG du groupe les Mousquetaires et d’Intermarché, Thierry Cotillard est l’invité de Quotidien mercredi 10 janvier. Et ce alors que le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, est particulièrement attendu sur l’un des sujets prioritaires des Français actuellement, le pouvoir d’achat. L’homme à la tête de 4000 points de vente en France et en Europe dresse son bilan des derniers mois, alors qu’il était déjà présent sur le plateau de l’émission quelques mois auparavant afin d’aborder les mesures anti-inflation. Il a récemment affirmé que l’inflation à deux chiffres était désormais derrière nous. Thierry Cotillard décrypte comment il a réussi à baisser 1000 prix de manière conséquente depuis le 1er janvier 2024 et s’exprime sur l’importance d’une collaboration avec de grandes marques et s’il est possible de s’en passer. Puis, il en dit plus sur les négociations actuelles avec les industriels qui doivent s’achever le 31 janvier, avant de se pencher sur le phénomène de la « shrinkflation ». Enfin, Thierry Cotillard s’exprime sur les changements d’habitude de consommation chez les Français et se confie sur le rachat du groupe Casino.