Invité : le démographe Hervé Le Bras analyse la baisse de la natalité en France

Le démographe, chercheur de l’Institut national d'études démographiques et auteur de “Il n’y a pas de grand remplacement” Hervé Le Bras décrypte l’impact de la baisse de la natalité en France. D’après les chiffres de l’INSEE, le nombre de naissance a diminué de près de 100 000 en dix ans. L’année 2022 a même enregistré le plus faible nombre de naissances sur un an depuis 1946. Cette situation alarme certains démographes et politiques qui assurent que le système des retraites actuel ne pourra pas survivre au vieillissement de la population ce qui impactera le niveau de vie des retraités. Le chercheur revient également sur la manifestation du 31 janvier contre la réforme des retraites et sur le projet de loi immigration de Gérald Darmanin et la création d’un titre de séjour pour les “métiers en tension”. Hervé Le Bras est sur le plateau de Quotidien.