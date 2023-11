Invité : le général Dominique Trinquand décrypte la situation au Proche-Orient

L’expert reconnu en relations internationales, le général Dominique Trinquand, est l’invité de Quotidien mercredi 15 novembre. L’ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU, se penche sur le conflit israélo-palestinien à Gaza depuis désormais plus d’un mois, et sur le Hamas. Il est l’auteur d’un nouveau livre intitulé « Ce qui nous attend : l’effet papillon des conflits mondiaux », paru aux éditions Robert Laffont, rédigé en amont du conflit qui fait actuellement rage au Proche-Orient. Il se livre dans un premier temps sur sa façon de repérer le vrai du faux entre les propagandes palestieniennes et israéliennes actuelles. Puis, Dominique Trinquand se penche sur l’opération militaire sur l’hôpital Al-Shifa, l’hôpital le plus important de la bande de Gaza. Il donne son avis sur la longévité de cette guerre et sur la possibilité ou non pour Israël de répliquer sans commettre de massacres, puis il aborde le sujet des colonies en Cisjordanie. Le général tente de décrypter la façon d’Emmanuel Macron de gérer cette situation exceptionnelle, et de se livrer sur les pays capables d’imposer une position moins brutale à Israël. Il s’exprime ensuite sur l’éradication du Hamas qui semble aujourd’hui impossible. Avant d’aborder le sujet de l’Ukraine qui semble se trouver dans une situation particulièrement délicate ces dernières semaines.