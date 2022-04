Invité : le grand cinéma des fourmis avec Antoine Wystrach

Antoine Wystrach est l’un des plus éminents chercheurs et grands spécialistes des fourmis dans le monde. Avec Audrey Dussutour, il publie « L’Odyssée des fourmis », le genre de livre qui fera que vous ne pourrez plus jamais marcher sur une fourmi de votre vie, même sans le vouloir. Antoine Wystrach est sur le plateau de Quotidien.