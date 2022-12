Invité : “Le mage du Kremlin”, plongée au cœur du pouvoir russe avec Giuliano Da Empoli

Dans “Le mage du Kremlin”, le journaliste et écrivain italien, Giuliano Da Empoli nous plonge au cœur du pouvoir russe et dévoile les dessous de l’ère de Vladimir Poutine. Ce livre, récompensé par le Grand prix du roman de l'Académie Française de 2022 retrace l’histoire de Vadim Baranov, surnommé “le mage du Kremlin”. Ce récit s’inspire librement de la vie de Vladislav Sourkov, l’un des principaux idéologues de Vladimir Poutine. L’auteur s’est glissé dans la peau de ce personnage qui a contribué à porter l’actuel dirigeant russe au pouvoir. “Le mage du Kremlin” nous immerge dans la Russie contemporaine en passant par la guerre en Tchétchénie, les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi de 2014 et jusqu’à la guerre en Ukraine. Giuliano Da Empoli est né et a fait une partie de ses études en France. Il a été le conseiller politique de l’ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi et est aujourd’hui professeur à Sciences Po Paris et politologue. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de son dernier roman devenu un phénomène.