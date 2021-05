Invité : le monde de 2040 vu par la CIA, avec Piotr Smolar

Tous les ans, la CIA, l’agence américaine du renseignement, envoie son rapport sur l’avenir du monde au président des Etats-Unis. Chaque année, il est ensuite rendu public. Piotr Smolar est journaliste pour le quotidien Le Monde, ancien correspondant en Israël et spécialiste des questions internationales. Cette année, il est celui qui a préfacé le rapport de la CIA pour la France. À quoi ressemblera notre quotidien en 2040 selon la CIA ? Entre lueurs d’optimisme et prédictions franchement inquiétantes, on débriefe ce qui nous attend avec Piotr Smolar sur le plateau de Quotidien.