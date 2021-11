Invité : Le Noiseur nous offre un second album "Relax"

Simon Campocasso, aka Le Noiseur, est un inclassable dans le milieu de la chanson française. Et c’est pour ça qu’on l’adore. Le Noiseur vient tout juste de sortir son second album, « Relax », savant mélange entre chanson française, rap des années 80 et nonchalance de crooner. Le Noiseur est sur le plateau de Quotidien.