Il est chef pâtissier du Ritz, il est connu dans le monde entier et il a désormais sa propre série-documentaire sur Netflix. Dans « The Chef in a truck », il quitte le confort des cuisines de palaces pour se retrouver au milieu du désert américain, dans un camion et sans parler un mot d’anglais. François Perret est sur le plateau de Quotidien.