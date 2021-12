Invité : le PDG de Veepee, Jacques-Antoine Granjon

Peut-on être milliardaire et s’engager pour la sauvegarde de l’environnement ? Ou la cause animale ? Jacques-Antoine Granjon, patron de Veepee, nous a prouvé que oui. Aujourd’hui âgé de 59 ans, Jacques-Antoine Granjon s’est lancé dans les affaires à 22 ans en créant une petite entreprise spécialisée dans le déstockage des fins de série. En 2000, avec l’explosion d’Internet, il comprend vite que la vente de demain sera virtuelle et crée « Vente-privée », aujourd’hui rebaptisée « Veepee ». Jacques-Antoine Granjon est sur le plateau de Quotidien.