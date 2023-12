Invité : le phénomène de TikTok, Goran Puig, rend la permaculture accessible à tous

Le permaculteur le plus célèbre de France, Goran Puig, est l’invité de Quotidien mardi 12 décembre. Yann Barthès revient sur le début de la popularité du jeune homme, en 2019, alors âgé de seulement 19 ans et étudiant en philosophie. Une célébrité qu’il a su acquérir grâce à ses talents en permaculture sur le terrain familial en jachère à Romans-sur-Isère, une forme d’agriculture visant à s’inspirer de la nature afin de développer des systèmes agricoles en synergie, basés notamment sur leur productivité naturelle. Le jeune homme star de TikTok revient sur les origines de sa passion pour la terre, lui qui a tout appris sur internet. Il tente de décrypter son succès fulgurant, et se livre sur les bases de la permaculture et son accessibilité. Une activité en lien avec ses envies de liberté, alors que les jeunes d’aujourd’hui semblent frileux à l’idée de se lancer dans l’agriculture. Goran Puig en dit plus sur son projet d’aménager une « ferme pédagogique », et sur le regard de ses voisins agriculteurs.