Invité : Le phénomène Raphaël Quenard

Raphaël Quenard est l’une des sensations du moment côté fiction. A 32 ans, le natif de Gières a goûté à de nombreux domaines, d’abord attiré par une carrière de footballeur, puis assistant parlementaire ou encore chimiste. C’est cette fois devant la caméra, et aux côtés de Jonathan Cohen que l’acteur nous démontre ses talents, dans le film disponible ce vendredi sur Amazon Prime, Sentinelle. Il se livre sur son ascension, et sur ce long-métrage évènement et quelque peu loufoque.