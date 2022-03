Invité : le photographe de guerre Patrick Chauvel témoigne de la situation en Ukraine

La guerre en Ukraine est entrée dans son 19ème jour. Depuis bientôt trois semaines, la Russie bombarde sans relâche le pays et étend ses frappes jusqu’à l’ouest du pays. La capitale, Kiev, est encerclée par l’armée russe et sa banlieue pilonnée, au prix de nombreuses vies civiles. Déjà plus de deux millions d’Ukrainiens ont fui leur pays pour trouver refuge et sécurité dans le reste de l’Europe. Depuis trois semaines, l’opinion internationale suit heure par heure l’évolution de la situation sur place grâce au travail des journalistes, des reporters et des photographes envoyés en Ukraine. Parmi eux, Patrick Chauvel. À 72 ans, il est l’un des photoreporters de guerre les plus connus de sa génération. Sa carrière, Patrick Chauvel l’a construite sur les terrains les plus difficiles de ces cinquante dernières années : la Libye, la Syrie, le Cambodge, l’Iran ou la Tchétchénie. Dès les premiers jours de l’invasion russe, Patrick Chauvel a pris la direction de l’Ukraine pour raconter à travers son regard unique la situation sur place. Rentré tout récemment en France, il témoigne sur le plateau de Quotidien.