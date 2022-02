Invité : le plaisir est-il de droite ? Avec Michaël Fœssel

On parle souvent ici de politique et on parle aussi souvent de désir, mais jamais les deux en même temps. Un homme a décidé que politique et plaisir n’était peut-être pas si étranger qu’on ne le croit : le philosophe Michael Fœssel. Professeur à l’École Polytechnique, il travaille sur ce qu’il appelle notre « difficile liberté ». Dans « Quartier rouge, le plaisir et la gauche », il interroge la notion de plaisir dans notre politique. Est-ce que le plaisir est compatible avec le progrès social ? Pourquoi la gauche ne parle pas plus de plaisir ? Si on aime le plaisir, est-ce que ça veut forcément dire qu’on est de droite ? On pose toutes ces questions au philosophe Michael Fœssel.