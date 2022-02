Invité : le point hebdo sur l’épidémie de Covid, avec Arnaud Fontanet

Et si c’était bientôt la fin du Covid ? Cette phrase, on l’entend partout depuis quelques semaines, mais peut-on vraiment y croire ? Les nouvelles contaminations sont en baisse, mais le nombre d’hospitalisations lui est en hausse. On fait le point sur l’épidémie avec le professeur et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet.