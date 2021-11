Invité : le point sur la cinquième vague avec l’épidémiologiste Arnaud Fontanet

Alors qu’on pensait ces dernières semaines que la crise sanitaire était derrière nous, la cinquième vague du Covid déferle sur l’Europe et sur la France en cette fin d’année. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi midi une nouvelle série de mesures pour tenter d’endiguer l’épidémie. Pour faire le point sur la situation, on reçoit Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, sur le plateau de Quotidien.