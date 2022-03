Invité : le point sur la guerre en Ukraine avec François Hollande

Jeudi, Vladimir Poutine a envoyé son armée envahir l’Ukraine. En quelques heures, les semaines de discussions diplomatiques ont volé en éclat, réduites à néant. Depuis jeudi, l’Ukraine lutte contre l’invasion russe pour garantir sa liberté, son indépendance et sa souveraineté. L’action militaire décidée par Vladimir Poutine a plongé l’Europe dans la crise la plus importante depuis la Seconde guerre mondiale. Face au front uni de l’Union européenne, des États-Unis et du Royaume-Uni, condamnant unanimement les manœuvres de Vladimir Poutine, le dirigeant russe a brandi ce week-end la menace d’une riposte nucléaire. Du jamais vu depuis la crise des missiles de Cuba, en 1962, en pleine guerre froide. Comment peut-on arrêter Vladimir Poutine ? Quelles sont les issues possibles de ce conflit ? L’Ukraine peut-elle tenir seule face à la Russie ? La percée militaire de Vladimir Poutine va-t-elle déstabiliser le monde ? Peut-on encore éviter la catastrophe ? Pour répondre à ces questions, Yann Barthès reçoit l’ancien président de la République, François Hollande. Au cours de son mandat, l’ancien président de la République a échangé à de nombreuses reprises avec Vladimir Poutine, parfois seul à seul. Comment perçoit-il la psychologie de Vladimir Poutine ? Peut-il renoncer à cette guerre sans perdre la face ? On en parle avec François Hollande sur le plateau de Quotidien.