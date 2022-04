Invité : le point sur la guerre en Ukraine, avec le chercheur Benjamin Haddad

En ce 51e jour de guerre en Ukraine, la ville de Marioupol continue de résister à l’assaut de l’armée russe. Depuis plusieurs jours, le terme "génocide" est employé par Joe Biden, Justin Trudeau, Boris Johnson… mais pas par Emmanuel Macron. Pourquoi a-t-il fait ce choix ? Le président français favorise la diplomatie et des échanges réguliers avec Vladimir Poutine. Ces appels sont critiqués et sa popularité en Ukraine s’effondre. Sur la scène internationale, les États-Unis annoncent envoyer des armes offensives et non plus défensives aux Ukrainiens, est-ce un tournant dans cette guerre ? Le chercheur en relations internationales Benjamin Haddad, invité de Quotidien, revient également sur les dernières accusations de la Russie contre l’armée ukrainienne et le rôle de la Chine dans ce conflit.