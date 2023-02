Invité : le point sur la guerre en Ukraine avec le général Patrick Dutartre

Le 1er anniversaire de la guerre en Ukraine approche à grands pas et la situation semble se compliquer pour les Ukrainiens. Après une série de victoires et de reconquêtes, l’armée ukrainienne est en difficulté ces derniers jours. Les autorités ukrainiennes redoutent une forte offensive russe dans les jours à venir. L’envoi d’armes et de chars lourds venus d’Europe peut-il faire basculer la guerre en faveur de l’Ukraine ? Jusqu’où peut aller Vladimir Poutine pour obtenir une victoire significative avant le 1er anniversaire de son invasion, le 24 février dernier ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit le général de l’armée de l’Air et ancien pilote de chasse Patrick Dutartre.