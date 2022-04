Invité : le point sur la situation géopolitique mondiale avec Frédéric Encel

Frédéric Encel est docteur en géopolitique. Il publie « Les voies de la puissance » chez Odile Jacob, un livre indispensable pour analyser la situation mondiale actuelle. En Ukraine, en Russie, mais pas seulement. À quoi ressemble le monde géopolitique en 2022 ? Quelles sont les zones du monde où la situation est la plus préoccupante ? Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il décidé d’envahir l’Ukraine ? Doit-on continuer à négocier avec le dirigeant du Kremlin ? L’Europe de 2022 peut-elle devenir plus forte ? On en parle sur le plateau de Quotidien avec Frédéric Encel.