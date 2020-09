En savoir plus sur Yann Barthes

Face à la reprise de l’épidémie de coronavirus en France, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé une nouvelle série de mesures cet après-midi. //////////////// On décrypte ces annonces avec Mathias Wargon, chef des urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis et directeur de l’Observatoire régional des urgences et des soins non-programmées d’Île-de-France.