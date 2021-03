Invité : le point sur la situation sanitaire avec Olivier Véran, ministre de la Santé

Alors que l’épidémie de coronavirus s’emballe sur la quasi-totalité du territoire, jamais la communication du gouvernement n’a été aussi floue. Le confinement imposé aux régions Île-de-France et Hauts-de-France n’a jamais été aussi ambigüe et la situation devient incontrôlable dans plusieurs départements français. Que fait l’exécutif depuis vendredi dernier ? Pourquoi l’épidémie gagne-t-elle du terrain partout ? À quoi sert ce nouveau confinement qui n’a pas l’air d’en être un ? Le pire reste-t-il encore à venir ? La campagne de vaccination française va-t-elle rapidement porter ses fruits ? Un an après le premier confinement, les Français sont au bord de l’épuisement. Olivier Véran est sur le plateau de Quotidien pour en parler.