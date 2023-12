Invité : le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, fait le point sur la menace terroriste actuelle en France

Le préfet de police de Paris, en charge des Jeux Olympiques de Paris 2024, Laurent Nunez est l’invité exceptionnel de Quotidien mercredi 13 décembre. L’ancien coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme décrypte dans un premier temps le poste et les tâches de préfet de police. Avant de se pencher sur les aspects qui l’ont attiré dans le maintien de l’ordre, lui qui a suivi les enseignements de la prestigieuse école de l’ENA. Rapidement, le haut-fonctionnaire fait face aux questions de Yann Barthès sur l’aspect sécuritaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, alors que les transports en commun promettent d’être saturés et hors de prix, et qu’il sera extrêmement compliqué de circuler en voiture dans les rues de la capitale. Laurent Nunez en dit plus sur le potentiel QR Code que devrons posséder les passants afin de circuler, avant de se pencher sur le brûlant sujet entourant la cérémonie d’ouverture et sur la mystérieuse vidéosurveillance algorithmique. Laurent Nunez aborde ensuite le thème de la sécurité au quotidien dans la capitale, avec une violence qui semble avoir augmenté, notamment depuis le début du conflit au Proche-Orient. Puis, l’ex-directeur général de la Sécurité intérieur se penche sur les risques terroristes, un terrorisme aujourd’hui davantage dit « d’atmosphère ». Enfin, le préfet de police de Paris aborde les axes d’amélioration dans la formation des policiers, les leçons qui ont été tirées de la crise des Gilets Jaunes, ainsi que sur le terme « violences policières », qu’il réfute en bloc.