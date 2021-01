Invité: le psychiatre Christophe André décrypte l’impact de l’épidémie sur notre santé mentale

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis un an, nos vies sont totalement bouleversées. Avec le Covid-19, les confinements, les couvre-feux, les injonctions à ne pas se retrouver, à ne pas se toucher, les Français – et le reste du monde – vivent dans une incertitude et une angoisse permanentes. Le moral des Français en souffre : jamais les consultations chez les psychiatres et les psychologues n’ont été plus nombreuses. Christophe André est psychiatre, spécialiste des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs et grand défenseur de la méditation pour tous. Avec lui, on s’intéresse sur les conséquences de la crise sanitaire sur notre santé mentale, ses effets à courts, moyens et longs termes et les solutions pour trouver un peu d’apaisement dans une période si compliquée.