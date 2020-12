Invité: le psychiatre Nicolas Franck alerte sur les conséquences psychiques de la crise du Covid

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis plusieurs semaines, les études se suivent et sont unanimes : les Français ne vont pas bien. La crise sanitaire, l’isolement, les confinements et l’angoisse de tomber malade ont pesé de tout leur poids sur notre santé mentale. Depuis le premier confinement, les prises de rendez-vous chez les psychiatres, psychologues et psychothérapeute explosent, et ce n’est que le début. Nicolas Franck est médecin psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier, près de Lyon. Il publie cet hiver « Covid 19 et détresse psychologique » pour faire le point sur les effets de la crise sanitaire sur notre santé mentale et ses conséquences à courts, moyens et longs termes. Nicolas Franck est sur le plateau de Quotidien pour en parler.