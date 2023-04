Invité : le rappeur palestinien Saint Levant se dévoile dans « From Gaza, With Love »

Il a sorti son premier EP « From Gaza, With Love » il y a un mois. Né à Gaza, le rappeur-crooner palestinien, français et algérien Saint Levant s’est fait connaître sur les réseaux sociaux. Qui est-il ? Où habite-t-il aujourd’hui ? Pourquoi avoir décidé de s’appeler Saint Levant ? Comment pourrait-on définir son style musical ? Pourquoi chante-t-il en plusieurs langues ? L’artiste Saint Levant, de son vrai nom Marwan Abdelhamid, répond aux questions de Yann Barthès, ce vendredi 7 avril 2023, sur le plateau de Quotidien.