C’est le nouveau rappeur français qui fait parler de lui à l’internationale : originaire de Rouen, Rilès s’est créé une base de fans solide grâce à ses morceaux diffusés sur Youtube chaque semaine. La notoriété naissante, il a enchaîné les déplacements aux États-Unis pour créer son tout premier album, Welcome to the jungle. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien.