Invité : François Ruffin, député de la France insoumise (partie 2)

Député La France insoumise de la Somme, journaliste, réalisateur du documentaire “Merci patron” et du film “Debout les femmes !”, François Ruffin incarne un renouveau en politique et souhaite écrire le futur de la gauche. Il organise un premier meeting unitaire de la NUPES contre la réforme des retraites mardi 10 janvier prochain à Paris. Ce projet emblématique pour Emmanuel Macron, qui envisage notamment le report progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans, sera officiellement présentée le 10 janvier prochain, puis examinée à l'Assemblée nationale au début du mois de février. Mais difficile pour la gauche de faire bloc. Ces dernières semaines ont été particulièrement tendues pour la France insoumise avec l’affaire Quatennens et la nouvelle direction de Manuel Bompard. On en parle avec François Ruffin sur le plateau de Quotidien.