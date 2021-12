Invité : le scrapbooking de Vincent Darré

Le décorateur Vincent Darré n’aime peut-être pas Noël, mais cette année, il nous gâte avec « Le petit théâtre de Vincent Darré », un scrapbooking géant de ses plus grandes réalisations. On y retrouve ses projets pour la Villa Noailles à Hyères, ses étiquettes pour la bouteille de Cointreau, son fauteuil pour Le Redoute, sa cuisine pour Mobalpa, son travail au Ritz, au Prince de Galles, ses décors – et ses costumes – pour le monde du théâtre et du cinéma, ses objets pour Monoprix ou ses fêtes organisées pour Kate Moss ou Isabelle Adjani. Bref, un condensé de Vincent Darré, de son style unique, audacieux et haut en couleurs. On en parle avec Vincent Darré sur le plateau de Quotidien.