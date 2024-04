Invité : le spécialiste de l’odorat Hirac Gurden décrypte les odeurs du quotidien

L’un des grands spécialistes de l’odorat, Hirac Gurden est l’invité de Quotidien lundi 1er avril. Le directeur de recherche en neurosciences au CNRS publie prochainement l’ouvrage « Sentir : comment les odeurs agissent sur notre cerveau » aux éditions les Arènes. Hirac Gurden nous explique ce qu’il se passe dans notre cerveau lorsque l’on sent une odeur, et se penche plus particulièrement sur la pyramide des odeurs. Certaines durent en effet plus que d’autres. Les plantes communiquent notamment entre elles par les odeurs. L’invité du soir tente de nous éclairer sur les raisons pour lesquelles une odeur peut nous évoquer de si nombreux souvenirs. Il explique que le nez est un « continent olfactif » et que l’on sent « en stéréo ». L’odorat nous alerte également sur la toxicité de l’air. Hirac Gurden évoque aussi certaines tribus où les gens se marient seulement s’ils ont des odeurs très différentes l’une de l’autre, et se penchent sur celles qui peuvent exciter sexuellement. Enfin, le spécialiste décrypte « l’anosmie » et la façon dont l’odorat peut dépister certaines maladies.